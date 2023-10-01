ABD Dışişleri Bakanı Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'daki terör saldırısı girişimini kınayarak, 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız' dedi. Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulunmuş. Teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmış, diğer terörist ise vurularak etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişiminde 2 polis yaralanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'daki terör saldırısı girişimini kınayarak, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız" dedi.

Ankara'da düzenlenen terör saldırısı girişimi ABD tarafından kınandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, "ABD, bugün Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na düzenlenen saldırıyı kınıyor. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörün her türünü reddediyor, NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız" dedi.

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulunmuş. Teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatmış, diğer terörist ise vurularak etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişiminde 2 polis yaralanmıştı. - WASHINGTON