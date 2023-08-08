ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nijer'deki Siyasi Kriz İçin Görüşme Yaptı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Nijer'deki siyasi krize çözüm bulmak amacıyla darbe liderleriyle görüşme yaptı ancak sonuç alınamadı.

WASHİNGTON, 8 Ağustos (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Nijer'deki mevcut siyasi krize çözüm bulmak amacıyla Pazartesi günü ülkedeki darbe liderleriyle bir araya geldi ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Nuland, 26 Temmuz darbe sürecinde kendini genelkurmay başkanı ilan eden Moussa Salaou Barmou ve onu destekleyen üç albayla başkent Niamey'de yapılan görüşme hakkında basına telekonferans aracılığıyla bilgi verdi.

Nuland'ın ziyareti, devrik ve tutuklu Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılıp yeniden yetkilendirilmesi için cuntaya verilen ültimatomun Pazar günü sona ermesinin ardından gerçekleşti.

15 Batı Afrika ülkesinden oluşan bölgesel bir blok olan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) bir ültimatom yayımlayarak, cuntanın buna uymaması halinde Nijer'de "anayasal düzeni yeniden tesis etmek" için güç kullanacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, Bazum ve ailesinin derhal serbest bırakılması ve "Nijer'in güçlükle kazanılan demokrasisinin korunması" çağrısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Cuma günü "demokratik yönetim ve anayasal düzene saygı" şartına bağlı olduğunu vurguladığı "birtakım dış yardım programlarının" askıya alındığını duyurmuştu.¦