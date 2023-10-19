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ABD, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına uyarıda bulundu

Dışişleri Bakanlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerginlikler ve terör saldırıları potansiyeli nedeniyle ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmalarını tavsiye etti. Turistlerin yoğun bulunduğu bölgelerde tetikte olunması, Akıllı Gezgin Kayıt Programı'na kayıt olunması ve Dışişleri Bakanlığının bilgi ve uyarılarının takip edilmesi önerildi.