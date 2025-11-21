ABD'den Ukrayna'ya Yeni Barış Teklifi, Zelenski Hakkında Tartışmalar Artıyor

(ANKARA)– ABD, Ukrayna- Rusya savaşını sona erdirmeyi amaçlayan yeni bir taslak öneriyi Ukrayna'ya sundu. Ancak Ukraynalı yetkililer, yapılacak herhangi bir anlaşmanın "ülkenin teslimiyeti anlamına gelmemesi" gerektiğini bildirdi. Ukrayna'da, Zelenski hakkındaki tartışmalar ise giderek büyüyor.

ABD, savaşı bitirmek adına askeri yetkililer ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da olduğu bir komisyon tarafından hazırlanan planı Kiev'e iletti. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Washington, Kiev'in egemenlik endişelerini gidermek adına masaya "toprak karşılığı nakit" formülünü önerdi. Bu öneri, " Rusya'nın Donbas üzerindeki fiili kontrolünü sürdürmesi, ancak bunun karşılığında Kiev'e düzenli bir kira ücreti ödemesini" öngörüyor.

Plandaki diğer hükümler arasında, Donbas bölgesinde henüz Rusya tarafından ele geçirilmemiş stratejik toprakların da bırakılması ve Ukrayna ordusunun boyutunda ve etkinliğinde ciddi kesintilere gidilmesi yer alıyor.

İngiliz basınına göre Ukraynalı yetkililer "kıtanın gelecekteki güvenliğine ilişkin her türlü teklife dahil edilmeleri gerektiğini" vurgulayarak, "Kabul edilecek herhangi bir anlaşma ülkenin teslimiyeti anlamına gelmemeli" dedi. Basına konuşan Avrupalı yetkililer ise "Washington'ın detayları basına sızan planı hakkında kendilerine danışılmadığını" belirtti.

Zelenski: "Yapıcı, dürüst ve hızlı bir çalışmaya hazırız"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün ABD askeri heyetiyle yaptığı görüşmede "gerçek bir barışa ulaşma seçenekleri, çalışma sıralaması, diyalog formatları ve diplomasi için yeni bir ivme" konularının ele alındığını açıkladı.

Zelenski, "Ukrayna ve ABD ekipleri savaşı sona erdirme planının maddeleri üzerinde çalışacak. Yapıcı, dürüst ve hızlı bir çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı. Zelenski, önümüzdeki günlerde Donald Trump ile "diplomatik fırsatlar ve barışa ulaşmak için gereken kilit noktalar" odaklı bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Julie Davis, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün kariyerimde gördüğüm en iddialı ve olağanüstü hızda bir diplomatik faaliyete tanıklık ettik. Başkan Trump'ın barış vizyonunu ve Ukraynalılar için kritik unsurları konuştuk. Bu çabaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Zelenski hakkındaki tepkiler büyüyor

Son haftalarda yakın çevresindeki bazı isimlerin karıştığı yolsuzluk skandalıyla gündeme gelen Zelenski hakkında olumsuz yorumlar artıyor. Hükümet müfettişlerinin, enerji sektöründe yüklenici firmalar tarafından ödenen rüşvetler yoluyla 100 milyon doların zimmete geçirildiğini ortaya çıkarmasının ardından Zelenski, iki üst düzey yetkiliyi görevden almış ve bazılarına da yaptırım uygulamıştı. Ancak bu hamleler, halkın tepkisini azaltmadı.

Yerel basına göre Volodimir Zelenski, "fiili başkan yardımcısı" olarak nitelendirilen Özel Kalem Müdürü Andriy Yermak'ı görevden alması yönünde de bizzat kendi partisinden gelen tepkilere maruz kaldı. Yermak'a yönelik tepkilerin sadece yolsuzluk iddialarıyla sınırlı kalmayıp, "yönetimdeki baskın gücü ve geçmişte yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını zayıflatma girişimlerinden duyulan genel rahatsızlıktan kaynaklandığı" iddia edildi.