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ABD'den Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri yardım

Dünya Haberleri

ABD, Tayvan'a 345 milyon dolarlık silah yardımı yapacağını duyurdu. Yardım paketi, savunma malzemeleri ve hizmetleri ile askeri eğitim-öğretimi kapsamaktadır.

ABD'den Tayvan'a, 345 milyon dolarlık askeri yardım sağlanacağı açıklandı.

ABD, Uzakdoğu'daki en önemli stratejik ortaklarından biri olan Tayvan'a 345 milyon dolarlık silah yardımı yapacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yapılacak yardımın savunma malzemeleri ve hizmetleri ile askeri eğitim-öğretimi kapsadığı belirtildi. Pentagon tarafından yapılan açıklamada da, yardım paketinin Tayvan'ın şimdi ve gelecekteki caydırıcılığı güçlendirmek için yapıldığı ifade edildi. Tayvan'a sağlanan askeri sistemlerin kritik savunma değeri taşıyan malzeme, anti zırh ve hava savunma sistemlerini kapsayan teknolojiler olduğu bildirildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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