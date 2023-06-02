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ABD'den nükleer silah açıklaması

ABD'den nükleer silah açıklaması

Dünya Haberleri

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin gelişmiş nükleer silah kapasitesi sayesinde Rusya ve Çin'i caydırmak için ABD'nin daha fazla nükleer silaha ihtiyacı olmadığını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya ve Çin'i caydırmak için daha fazla nükleer silaha gerek yok" dedi.

ABD'den nükleer silah kapasitesine yönelik yeni bir açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin gelişmiş nükleer silah kapasitesi sayesinde Rusya ve Çin'i caydırmak için ABD'nin daha fazla nükleer silaha ihtiyacı olmadığını söyledi. Sullivan, ayrıca Washington'un 2010'da ABD ile Rusya arasında nükleer silahlanmanın azaltılması amacıyla imzalanan New START anlaşmasında belirlenen stratejik nükleer silahlara ilişkin sınırlara, anlaşmanın 2026'daki sona erme tarihine kadar uyacağını belirterek hem Moskova hem de Pekin ile silah kontrolü müzakerelerine yönelik istekli olduklarını kaydetti.

Öte yandan Çin, Tayvan'ın nükleer silahlanma kapasitesini geliştirmesi nedeniyle ABD ile gerginlik yaşamış, Washington'un çatışma riskini azaltma çağrılarını reddetmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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