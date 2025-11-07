ABD'den Karayipler'deki Uyuşturucu Teknesine Saldırı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneye saldırı düzenlendiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce de söylediğimiz gibi, uyuşturucu teröristlerine yönelik saldırılar, Amerikan halkını zehirlemeleri durana kadar devam edecek. Başkan Trump'ın talimatıyla, 'terörist örgüt' olarak tanımlanan bir kuruluş tarafından işletilen bir tekneye ölümcül bir saldırı düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Teknenin, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığını öne süren Hegseth, "Tekne, uluslararası sularda vuruldu. Saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi ve gemide bulunan 3 erkek uyuşturucu teröristi öldürüldü. Vatanımızı tehdit eden tüm uyuşturucu teröristlerine sesleniyorum: Hayatta kalmak istiyorsanız, uyuşturucu kaçakçılığını bırakın. Uyuşturucu kaçakçılığına devam ederseniz, sizi öldüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Hegseth, paylaşımında teknenin vurulduğu anın görüntülerini de paylaştı.