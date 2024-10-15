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ABD'den İsrail'e Gazze için 30 Gün Süre

ABD'den İsrail'e Gazze için 30 Gün Süre
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Amerikan yönetimi, Gazze'ye insanı yardım artırılması için İsrail'e 30 gün süre tanıdı. Aksi takdirde Amerikan askeri yardımlarının kesilebileceği uyarısında bulunuldu.

Amerikan yönetimi, Gazze'ye insanı yardımın artırılması için İsrail hükümetine 30 gün süre tanıdı. Bunun gerçekleşmemesi halinde Amerikan askeri yardımlarının bir kısmının kesilebileceği uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin imzalı mektup 13 Ekim'de gönderildi.

İlk olarak gazeteci Barak Ravid'in duyurduğu haberi, BBC'nin Washington muhabiri Tom Bateman doğruladı.

Mektup, Biden yönetiminden İsrail'e bugüne kadar yapılan en güçlü yazılı uyarı olarak nitelendiriliyor.

Blinken ve Austin'in uyarısı İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki operasyonları devam ederken geldi.

İsrail medyasında, Gazze'nin kuzeyindeki 5 bin kadar Hamas militanını teslim olmaya zorlamak için Binyamin Netanyahu hükümetinin 'abluka' planı yaptığı yazılıyordu.

Mektupta neler yer alıyor?

Mektupta, çeşitli tahliye emirleriyle yerlerinden olan 1.7 milyondan fazla kişinin Gazze'nin sahil şeridinde çok dar bir alanda sıkıştığı ve ölümcül bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

ABD'nin Gazze'de "gittikçe kötüleşen insani durumla ilgili derin endişeleri" olduğu belirtiliyor.

İsrail hükümetinden bu gidişatı değiştirmek için bu ay içinde "acil ve sürekli" önlemler alması isteniyor.

İki bakan bu önlemlerin alınmamasının Amerikan politikalarını etkileyebileceğini ifade ediyor.

Mektup insani yardımı engelleyen ülkelere askeri yardımın sınırlandırılmasıyla ilgili Amerikan yasa ve mevzuatına gönderme yapıyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'te 1200 vatandaşının ölümüyle sonuçlanan Hamas saldırısının ardından başlattığı Gazze operasyonunda örgütü hedef aldığını ve kendini savunduğunu söylüyor.

Gazze'deki yerel yetkililer, savaşta bugüne kadar çoğu sivil 42 binden fazla insanın öldüğünü söylüyor.

Fidan'dan yaptırım çağrısı

Ankara'da düzenlenen Filistin’in Geleceği Konferansı'nda AKP hükümetinden İsrail'e yaptırım çağrısı geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sözün bittiğini ifade ettiği konuşmasında İsrail'in "ekonomik, askeri ve siyasi" bir bedel ödemesi gerektiğini savundu.

Fidan, İsrail'in boykot edilmesi gerektiğini de söyled.

BBC

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