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ABD'den İran Petrolüne Yeni Yaptırımlar

ABD'den İran Petrolüne Yeni Yaptırımlar
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran petrolü ve petrokimya ürünleri ticaretiyle uğraşan yedi kuruluşa ve iki gemiye yeni yaptırımlar uygulandığını açıkladı. Yaptırımlar, İran'ın nükleer programı üzerindeki görüşmeler sırasında devreye girdi.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran petrolü ve petrolün taşıyıcısı olduğu iddia edilen gemilere yönelik yeni yaptırımlar uyguladıklarını açıkladı. Yeni yaptırımların ABD ve İran arasında Tahran'ın nükleer programını sınırlamasına karşılık yaptırımların hafifletilmesini amaçlayan görüşmeler sırasında gelmesi dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran petrolü ve petrolün taşıyıcısı olduğu iddia edilen gemilere yönelik yeni yaptırımlar uyguladıklarını açıkladı. Rubio, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Dışişleri Bakanlığı, İran petrol ürünleri ve petrokimya ürünleri ticaretiyle uğraşan yedi kuruluşa yaptırım uyguluyor ve iki gemiyi bloke edilmiş mal varlığı olarak tanımlıyor. Başkan (Donald Trump), maksimum baskı kampanyası kapsamında İran'dan, Çin'e yapılan ihracat da dahil olmak üzere, yasadışı petrol ve petrokimya ihracatını sıfıra indirmekte kararlı."

Rubio ayrıca, İran petrolünün taşınmasında yer aldığı iddia edilen iki şirkete ve bu şirketlerle bağlantılı iki gemiye daha yaptırım uygulandığını belirtti.

Yeni yaptırımların ABD ve İran arasında Tahran'ın nükleer programını sınırlamasına karşılık yaptırımların hafifletilmesini amaçlayan görüşmeler sırasında gelmesi dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff'un yanı sıra teknik heyetlerin katılımıyla İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin üçüncü turu 26 Nisan'da Umman'da gerçekleşmişti. Görüşmelerin ardından Arakçi, görüşmelerin seyrinden memnun olduğunu belirtirken, İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmanın detaylarında ve genel ilkelerinde hala anlaşmazlıkların sürdüğünü ifade etti. Umman Dışişleri Bakanlığı, bir sonraki görüşmenin 3 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. İran tarafı ise görüşmenin yeri ve zamanının Umman makamları tarafından belirleneceğini kaydetti. ABD merkezli Axios haber portalı, dördüncü turun 3 Mayıs'ta Roma'da yapılabileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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