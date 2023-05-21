ABD'den Hint-Pasifik'e güçlü mesaj: Japonya ve Güney Kore ile üçlü ortaklık

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Güney Kore ile üçlü ortaklık sayesinde Hint-Pasifik'in daha güçlü olduğunu söyledi. Liderler, Kuzey Kore'nin yasa dışı nükleer ve füze tehditlerine karşı yeni koordinasyon dahil olmak üzere, üç ülke arasındaki işbirliğini yeni düzeylere çıkarmanın yollarını ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Güney Kore ile üçlü ortaklık sayesinde Hint-Pasifik'in daha güçlü olduğunu söyledi.

Biden, Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesi marjında, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden konuşmasında, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin üçlü ortaklığı sayesinde Hint-Pasifik'in daha güçlü olduğunu belirtti.

Görüşmede liderler, Kuzey Kore'nin yasa dışı nükleer ve füze tehditlerine karşı yeni koordinasyon dahil olmak üzere, üç ülke arasındaki işbirliğini yeni düzeylere çıkarmanın yollarını ele aldı.

Son dönem Yoon ve Kişida'nın, iki ülke ilişkilerini düzeltmeye yönelik gayretlerine değinen Biden, liderleri cesur çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Resmi Kyodo ajansı, Biden'ın, üçlü bir zirveye ev sahipliği yapmak üzere Kişida ve Yoon'u ülkesine davet ettiğini aktardı.