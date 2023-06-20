ABD'den Hindistan Başbakanı Modi'nin ziyareti hakkında açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hindistan Başbakanı Nerandra Modi'nin ABD ziyaretinin 'Çin'e bir mesaj göndermekle ilgili' olmadığını söyledi. Kirby, ziyaretin amacının ikili ilişkilere verdikleri değere dair Hindistan halkına bir mesaj göndermekle ilgili olduğunu belirtti.

NEW Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hindistan Başbakanı Nerandra Modi'nin ABD ziyaretinin "Çin'e bir mesaj göndermekle ilgili" olmadığını söyledi.

Kirby, günlük çevrimiçi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hindistan Başbakanı Modi'nin ABD ziyaretinin "Çin'e bir mesaj göndermekle ilgili" olmadığını belirten Kirby, ziyaretin amacının ikili ilişkilere verdikleri değere dair Hindistan halkına bir mesaj göndermekle ilgili olduğunu söyledi.

Kirby, Çin'in ortak askeri eğitim merkezi kurmak için Küba ile görüştüğü iddiasıyla ilgili ise "Çin'in, Küba ile oldukça uzun bir süredir sahip oldukları ilişki de dahil, batı yarım küredeki nüfuzunu, erişimini ve istihbarat toplama yeteneklerini geliştirmeye çalıştığı bir sır veya sürpriz değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in bu tür faaliyetlerinin farkında olduklarını kaydeden Kirby, kendi ulusal güvenliklerini korumak için adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Haziran'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak.