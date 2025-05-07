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ABD'den Gazze'ye Yardım Müjdesi

ABD'den Gazze'ye Yardım Müjdesi
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Gazze'ye yardımların ulaştırılması konusunda önemli bir gelişme yaşanacağını ve yeni bir yardım kuruluşunun önümüzdeki günlerde duyurulacağını açıkladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Gazze'ye yardımların ulaştırılması konusunda yakın zamanda 'çok iyi bir gelişme' yaşanacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazze'ye yardımların yeni bir vakıf üzerinden yapılacağı haberleriyle ilgili soruya Burce, "Öncelikle, Gazze'ye yardım ulaştırma konusunu konuşanlar için çok önemli bir duyurunun önüne geçmeyeceğim. Bu bilginin, kesinlikle birkaç gün içinde açıklanacağını düşünüyorum" dedi.

Bruce yeni yardım kuruluşunun duyurusunun yapılmasıyla ilgili olarak, "Bu çok iyi bir haber olacak, bu yüzden bunu dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bruce, Gazze konusunda atılan adımların ve Yemen'deki Husilerle ilgili yaşanan gelişmelerin, ABD'nin İran ile yaptığı ve yapmayı planladığı görüşmelerden bağımsız olduğunu, bunların haftalar ve aylar süren çalışmaların sonucu olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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