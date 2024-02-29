ABD'den alınacak F-16'larla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir bilgilendirme yapıldı. 40 yeni F-16 Blok-70 tedariki ve mevcut 79 F-16'nın modernize edilmesi için ABD tarafından gönderilen "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları"nın bakanlığa ulaştığı, inceleme ve değerlendirmelere başlandığı bildirildi. Peki, ABD'den F-16 mı alınacak? Milli Savunma Bakanlığı ne açıklama yaptı?

ABD'DEN F-16 MI ALINACAK?

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, ABD'den F-16 Blok-70 Viper savaş uçağı tedarik sürecine ilişkin şunları söyledi: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda, 40 adet yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79 adet F-16'nın ise modernize edilmesi ile bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı içeren talebimize ilişkin ABD tarafından gönderilen 'Taslak Teklif ve Kabul Mektupları' Bakanlığımıza ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmelere başlamıştır."