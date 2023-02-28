ABD'den Çin açıklaması: Kendilerini dürüst arabulucu olarak gösteriyor ama değiller

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün düzenlediği basın toplantısında Çin'in Rusya-Ukrayna savaşında kendisini 'dürüst bir arabulucu' olarak gösterdiğini, ancak Rusya'ya diplomatik desteğinin sürdüğünü belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, dün düzenlediği basın toplantısında Çin'in Rusya- Ukrayna savaşında kendisini 'dürüst bir arabulucu' olarak gösterdiğini, ancak Rusya'ya diplomatik desteğinin sürdüğünü belirtti. Çin'in şu ana kadar Rusya'ya silah yardımı yapmadığını belirten Price, "Ama bunu yapmayı düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Price, Çin'in dünyaya Rusya- Ukrayna savaşında bir pozisyon almadığını göstermeye çalıştığını ancak Rusya'ya yönelik diplomatik, siyasi ve ekonomik destek verdiğini belirtti.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna-Rusya savaşı kapsamındaki eylemlerinin uluslararası hukukta yeri olmadığını belirtmişti. Ning, "Çin, Ukrayna konusunda tarafsız ve adil bir duruş sergiliyor ve aktif olarak barış görüşmelerini ilerletmeye, siyasi bir çözümü desteklemeye kararlı. Amerika Birleşik Devletleri, taraflardan birine silah gönderme çabalarını yoğunlaştırarak bitmek bilmeyen çatışmaya neden oluyor ve barış için sonuca varamıyor. Çin'in Rusya'ya silah tedariki hakkında sık sık yanlış bilgiler yayarak Çin'e yaptırım uygulama fırsatını değerlendiriyor. Bu bariz bir zorbalık ve çifte standarttır ki bu çok ikiyüzlüdür. Ukrayna krizinin tırmanışının birinci yıl dönümünde Çin'in Ukrayna krizine siyasi çözüm için görüş bildirgesi yayınladığını, ABD'nin ise Çin ve diğer ülkelerden şirketlere yaptırımlar uyguladığını belirtmek isterim. Kimin barışı ve durumu yatıştırmak için müzakereleri teşvik ettiği, kimin ateşe körükle gittiği görülüyor" demişti.