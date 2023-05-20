ABD'deki Türkler Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandık Başına Gitti
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Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan ABD'deki Türk vatandaşları oy kullanmak için sandıklara gitti. Seçmenler, Washington Konsolosluğu'nda kurulan sandıklarda oy verdi. ABD'de 9 farklı noktada sandık kuruldu ve oy kullanma işlemleri 24 Mayıs'a kadar devam edecek.
ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan Türk vatandaşları cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için sabahın erken saatlerinde sandıklara koştu.
Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin bugün başladığı oy verme işlemi başladı. ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan Türk vatandaşları sabahın erken saatlerinde Washington Konsolosluğu'na gelerek oylarını kullandı. Güvenlik kontrolünden geçen seçmenler konsolosluk içerisinde kurulan sandıklarda oyunu verdi.
ABD'de 9 farklı noktada sandık kuruldu
ABD'de Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York, New York Long Island, New York South Jersey, Chicago, Washington eyaletlerinde bulunan başkonsolosluklarda seçmenler oy verilebilecek. Oy kullanma işlemleri New York'ta Long Island ve South Jersey'de 21 Mayıs'ta biterken diğer eyaletlerde 24 Mayıs'a kadar sabah saat 08.00 ile 22.00'a kadar sürecek. Yurt dışında kullanılan oylar 24 Mayıs'ta diplomatik kargoyla Türkiye'ye gönderilecek. - WASHINGTON
Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek?— Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023