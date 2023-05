ABD'deki Türkler Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandık Başına Gitti

ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan Türk vatandaşları cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için sabahın erken saatlerinde sandıklara koştu.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin bugün başladığı oy verme işlemi başladı. ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan Türk vatandaşları sabahın erken saatlerinde Washington Konsolosluğu'na gelerek oylarını kullandı. Güvenlik kontrolünden geçen seçmenler konsolosluk içerisinde kurulan sandıklarda oyunu verdi.

ABD'de 9 farklı noktada sandık kuruldu

ABD'de Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York, New York Long Island, New York South Jersey, Chicago, Washington eyaletlerinde bulunan başkonsolosluklarda seçmenler oy verilebilecek. Oy kullanma işlemleri New York'ta Long Island ve South Jersey'de 21 Mayıs'ta biterken diğer eyaletlerde 24 Mayıs'a kadar sabah saat 08.00 ile 22.00'a kadar sürecek. Yurt dışında kullanılan oylar 24 Mayıs'ta diplomatik kargoyla Türkiye'ye gönderilecek. - WASHINGTON

