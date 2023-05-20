ABD'deki Türkler Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandık Başına Gitti

Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan ABD'deki Türk vatandaşları oy kullanmak için sandıklara gitti. Seçmenler, Washington Konsolosluğu'nda kurulan sandıklarda oy verdi. ABD'de 9 farklı noktada sandık kuruldu ve oy kullanma işlemleri 24 Mayıs'a kadar devam edecek.