ABD'deki Türk öğrenciler, Türkiye'deki öğrencilere oy kullanma desteği sağladı

ABD'de okuyan Türk öğrenciler, pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ekonomik nedenlerle oy kullanmaya gidemeyecek üniversiteliler için otobüs ve uçak bileti alınabilmesi amacıyla yardım kampanyası düzenledi.

ABD'de okuyan Türk öğrenciler, hem Türkiye'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti, hem de Türkiye'de okuyan öğrenciler de oy kullanabilsin diye harekete geçti. Pittsburg'taki Carnegie Mellon Üniversitesi (CMU) Türk Öğrenci Derneği'nden aralarında ilk kez oy kullanan üniversite öğrencileri yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunan en yakın Türk temsilciliğinde oy kullandıktan sonra Türkiye'deki öğrencilerin memleketlerine giderek oylarını kullanabilmeleri için etkinlik ve kampanya düzenledi.

Oy kullanabilmeleri için gidiş-dönüş biletlerini aldılar

Washington'a oy kullanma gezisi düzenleyen derneğin Eş Başkanları Ece Günay ve Çağrı Erbağcı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Aşkın, Erdem Ertorer, Toygun Çetinkaya, Mehmet Deniz Birlikçi'nin organizasyonuyla onlarca öğrenciye sandık başına gidebilmeleri için kampanya kapsamında toplanan paralarla gidiş-dönüş uçak bileti alındı.

Farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Pittsburg CMU Türk Öğrenci Derneği Eş Başkanı Çağrı Erbağcı, "Bu seçimde katılım oranının artması, farkındalık oluşturmak, demokrasiye katılımı erişilebilir kılmak ve oy kullanmaya teşvik etmek için etkinlik ve bilet kampanyası düzenledik. Burada yaşayan ve çoğunluğu ilk kez oy kullanacak üniversite öğrencisi arkadaşlarımızı her iki turda da 5-6 saat mesafedeki Washington DC'ye götürdük. Ancak Türkiye'deki çevremizden oradaki üniversite öğrencilerinin özellikle ikinci turda bilet alıp oy kullanmaya gidecek durumlarının olmadığını öğrendik. Birçoğu ilk turda imkanlarını zorlayarak oy kullanmaya gitmiş ancak ikinci kez ulaşım masraflarını karşılamaya güçlerinin yetmediği bilgilerini bizlerle paylaştılar. Biz de hemen bilet kampanyası düzenledik. Bizlere ulaşan ve tespit edebildiğimiz Türkiye'deki öğrencilere gidiş-dönüş uçak ve otobüs bileti aldık. Demokratik haklarını kullanmalarını ve sandığa gitmelerini teşvik etmek istedik. Üniversite ve doktora öğrencileri olarak bilet kampanyamız çok da başarılı oldu. Umarız farkındalık oluşturabilmişizdir. Ülkemizdeki seçime katılımın yüksek olmasını ve aydınlık gelecek için hayırlı sonuç çıkarmasını dileriz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON