ABD, DEAŞ'ın Doğu Suriye Sorumlusunu Öldürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın sözde doğu Suriye sorumlusu Usama el Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıda herhangi bir sivil kayıp olmadığı belirtildi.

ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, DEAŞ'ın sözde doğu Suriye sorumlusu Usama el Muhacir'in öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın sözde doğu Suriye sorumlusu elebaşlarından Usama el Muhacir'in 7 Temmuz Cuma günü düzenlenen saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

MQ-9 insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda herhangi bir sivil kayıp olmadığı aktarılan açıklamada, "Saldırıyı düzenleyen insansız hava aracı, cuma günü yaklaşık iki saat Rus savaş uçakları tarafından taciz edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "DEAŞ sadece bölge için değil, bölge dışı için de hala bir tehdit teşkil etmektedir. Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı yenene kadar operasyonlarımız partnerlerimizle sürecek." değerlendirmesinde bulunuldu.