ABD, DEAŞ'a Finansal ve Lojistik Destek Sağlayan Üst Düzey İsme Yaptırım Uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'a finansal ve lojistik destek sağlayan, örgütün üst düzey isimlerinden Abdiweli Muhammed Yusuf'a yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, DEAŞ'ın Somali'deki finansörlerine dikkat çekildi.

Açıklamada, 2019'dan beri DEAŞ militanları ve yabancı savaşçılara finansal ve lojistik destek veren Somali vatandaşı Yusuf'a yaptırım uygulandığı ve mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada, DEAŞ'ın Somali'de ticaret, hayvancılık ve tarım dahil olmak üzere yerel işletmelerden zorla para alarak 2021'de 2,5 milyon, 2022'de ise 2 milyon dolar kazandığına dikkat çekildi.