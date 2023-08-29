ABD'de yangın kurtarma helikopteri evin üzerine düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletinde yangın kurtarma helikopterinin evin üzerine düşmesi sonucu 1 personel ile 1 sivil hayatını kaybetti. Pilot ve 1 sağlık görevlisi ise yaralı olarak kurtuldu.

ABD'nin Florida eyaletinde yangın kurtarma helikopterinin evin üzerine düşmesi sonucu 1 personel ile 1 sivil hayatını kaybetti.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Pompano Beach'te yangın kurtarma söndürme helikopterinin bir evin üzerine düştüğü kazanın bilançosu netleşti. Yetkililerden yapılan açıklamada, kazada helikopterdeki 1 kişi ile evdeki 1 kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Pilot ve 1 sağlık görevlisinin ise helikopterden sürünerek çıkabildiği, hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Ayrıca yaralanan 2 sivilin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Düşme anı kamerada

Çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyan kaza anında, helikopterin savrularak evin üzerine düştüğü, daha sonra yangın çıktığı görüldü.

Helikopterin düşmeden önce ihbar üzerine Fort Lauderdale kentindeki olay yerine doğru gittiği öğrenildi. - FLORIDA