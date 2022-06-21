ABD'de Uygur ürünleri ithalat yasağı yasası bugün yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Joe Biden tarafından 23 Aralık 2021'de imzalanan Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası (UFLPA) bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Yasayla, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ticari ürünlerin ABD'ye ithalatına yasak getirildi.

ABD sınır yetkilileri başta olmak üzere güvenlik güçlerine Sincan Özerk Bölgesi'nden gelen malları engelleme veya el koyma konusunda daha fazla yetki veren UFLPA yasası, bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Yasa'da, bu bölgede üretildiği ifade edilen domates, polisilikon ve pamuk 'uygulama için yüksek öncelik' olarak belirlendi ve bu bölgeden mal ithal eden şirketlerin köle emeğiyle hiçbir bileşenin üretilmediğine dair 'açık ve ikna edici kanıtlar' sağlaması gerekli olduğu vurgulandı. Gerekli belgeleri veya kanıtları sağlamayan şirketin ürünlerine sınır polisi tarafından el konulacağı ifade edildi.

Bürokratik olarak istenilen belgeler arasında, üretim sürecinin akış şeması ve üretim süreçlerinin gerçekleştiği bölgenin haritaları da sağlanması gerektiği uygulama rehberinde belirtildi. İthalatçılardan pamuğun tarladan çıkışından itibaren bir ürüne dönüşmesine kadar tüm süreçleri belgeleyerek ABD gümrük yetkililerine sunulması bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Dünya