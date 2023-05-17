ABD'de üniversite öğrencilerinin öldürülmesi davasında zanlı suçlandı
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ABD'nin Idaho eyaletinde, Kasım 2022'de 4 üniversite öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı Bryan Christopher Kohberger, büyük jüri tarafından suçlandı. Kohberger'in, yargılama sonunda suçlu bulunursa Idaho yasalarına göre ölüm cezasına çarptırılabileceği kaydediliyor.
NEW ABD'nin Idaho eyaletinde, Kasım 2022'de 4 üniversite öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı Bryan Christopher Kohberger, büyük jüri tarafından suçlandı.
Idaho Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, büyük jürinin, 28 yaşındaki Kohberger'i 4 ayrı birinci derece cinayetten suçlayarak yargılanmasına karar verdiğini duyurdu.
Savcıların büyük jüriye sunduğu iddianamenin hala kapalı olduğu, Kohberger'e hakkındaki suçlamaların 22 Mayıs'ta hakim karşısına çıktığında okunacağı kaydedildi.
ABD medyası, davayı yakından takip eden bazı kaynaklara dayanarak, Latah bölge hapishanesinde kefaletsiz tutulan Kohberger'in, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyi düşündüğünü yazdı.
Kohberger'in, yargılama sonunda suçlu bulunursa Idaho yasalarına göre ölüm cezasına çarptırılabileceği kaydediliyor.
Olay
Idaho Üniversitesi öğrencileri Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) 13 Kasım 2022'de evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.
Polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri, uzun süren araştırmalardan sonra zanlı Kohberger'i 30 Aralık 2022'de Pennsylvania'da ailesine ait evde yakalamıştı.
Kohberger, çıkarıldığı ilk mahkemeden sonra 4 ayrı birinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanmak üzere Idaho'ya getirilmişti.
Idaho Üniversitesi kampüsünün bulunduğu Moskova kentinde 7 yıl aradan sonra işlenen ilk cinayet olan olay, yerel toplumda ve ülkede büyük yankı uyandırmıştı.