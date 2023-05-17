ABD'de üniversite öğrencilerinin öldürülmesi davasında zanlı suçlandı

ABD'nin Idaho eyaletinde, Kasım 2022'de 4 üniversite öğrencisinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı Bryan Christopher Kohberger, büyük jüri tarafından suçlandı. Kohberger'in, yargılama sonunda suçlu bulunursa Idaho yasalarına göre ölüm cezasına çarptırılabileceği kaydediliyor.