ABD'de uçak pistteki servise çarptı: 2 yaralı
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ABD'de Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir uçağın, pistteki personel servisine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Uçakta herhangi bir yolcunun yaralanmadığı belirtildi.
ABD'de Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir uçağın, pistteki personel servisine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
American Airlines'dan yapılan yazılı açıklamada, Chicago'dan Ohio'nun Dayton kentine uçuş gerçekleştirmek üzere pistte taksi yapan bir uçağın, pistte bulunan personel servisine çarptığı belirtildi.
Açıklamada, servisteki 2 personelin hafif yaralandığı, uçakta ise yaralı bulunmadığı kaydedildi.
Yerel basındaki görüntülerde, 50 yolcu kapasiteli uçağın burun kısmının hasar aldığı görülürken, olay esnasında uçakta kaç yolcu bulunduğuna dair detay paylaşılmadı.