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ABD'de uçak pistteki servise çarptı: 2 yaralı

ABD'de Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan bir uçağın, pistteki personel servisine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Uçakta herhangi bir yolcunun yaralanmadığı belirtildi.