ABD'de Uçak Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 5 kişilik bir uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Kazanın sebebi araştırılıyor.

NORTH MYRTLE ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 5 kişilik uçağın havalandıktan kısa süre sonra düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

Federal Havacılık İdaresiden (FAA) yapılan açıklamada, 5 kişiyi taşıyan tek motorlu "Piper PA-32" tipi uçağın yerel saatle 11.00 sularında bir sahile gitmek üzere havalandığı bildirildi.

Myrtle Beach Sun News'in haberine göre de emniyet yetkilisi Patrick Wilkinson, yaptığı açıklamada, küçük uçağın bölgedeki golf sahasının yakınına düştüğünü belirtti.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri gelmeden önce düşen uçağın tamamen alev aldığını anlatan Wilkinson, ilk belirlemelere göre uçakta bulunan bir kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Kazanın sebebi araştırılıyor.