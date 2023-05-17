ABD'de trafik kontrolünde polislere yapılan silahlı saldırı kameraya yansıdı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde rutin trafik kontrolü sırasında araç içindeki bir yolcu, aracın yanındaki polislere aniden ateş açtı, polislerden bir yaralanırken saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirildi.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde rutin trafik kontrolü sırasında araç içindeki bir yolcu, aracın yanındaki polislere aniden ateş açtı, polislerden bir yaralanırken saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirildi. Yetkililer, devriye aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri paylaştı.

Güney Carolina eyaletinde Charleston kentinde, 7 Mayıs'ta rutin trafik kontrolü için polis tarafından durdurulan aracın içindeki yolcu, aniden aracın yanında duran polislere ateş açmaya başladı. Olay sırasında hızlı davranan polis, saldırganı etkisiz hale getirdi. 3 kurşun isabet eden diğer polis ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.