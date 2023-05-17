ABD'de trafik kontrolü sırasında polislere ateş açıldı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde rutin trafik kontrolü sırasında araç içindeki bir yolcu, aracın yanındaki polislere aniden ateş açtı, polislerden bir yaralanırken saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirildi. Yetkililer, devriye aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri paylaştı.

? ABD'nin Güney Carolina eyaletinde rutin trafik kontrolü sırasında araç içindeki bir yolcu, aracın yanındaki polislere aniden ateş açtı, polislerden bir yaralanırken saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirildi. Yetkililer, devriye aracının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri paylaştı.

Güney Carolina eyaletinde Charleston kentinde, 7 Mayıs'ta rutin trafik kontrolü için polis tarafından durdurulan aracın içindeki yolcu, aniden aracın yanında duran polislere ateş açmaya başladı. Olay sırasında hızlı davranan polis, saldırganı etkisiz hale getirdi. 3 kurşun isabet eden diğer polis ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Şefi Kristin Graziano, 12 Mayıs'ta olayın devriye aracı güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaşarak 'Bu videoyu izlemek zor. Vatandaşlarımızı korumak için her gün canını ortaya koyanlara yönelik şiddete kızıyorum. Polislerin ileri düzey eğitimi, aramızdan birini gömmek zorunda kalmamızı engelledi. Onlar yasadışı bir şekilde ateşli silah taşıyan hüküm giymiş bir suçlunun ateşi altında uygun ve profesyonelce hareket ettiler' ifadelerini kullandı.