ABD'de Taş Mahkeme, Büyük Orta Doğu Projesi'ni derinlemesine ve etraflıca inceledi. Proje ile ilgili alınan karara ilişkin şu açıklamalar yapıldı:

"Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından hazırlanan projenin amacı, Orta Doğu devletlerinin haritasını değiştirmek, kukla bir Kürt devleti kurmak, parasal gelir elde etmek ve bu devletin yeraltı madenlerini kullanarak finansal kaynak elde etmektir.

"İNSAN HAKLARINA AYKIRI"

Bu proje Orta Doğu ülkelerinin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Bu proje kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'da insanlar arasında etnik ve dini farklılıkları kullanarak insanların birbirlerini öldürmelerini sağladı. Bu proje, uluslararası hukuk ve insan hakları evrensel beyannamesine aykırıdır.

ABD BAŞKANINA İDAM CEZASI

Amerika Birleşik Devletleri, bu projeyi gerçekleştirmek için uluslararası hukuku ihlal ederek adaletsiz bir şekilde Irak'ı işgal etti, binlerce masun insanı ve diğer canlıları acımasızca öldürdü ve binlerce insanın taşınmazını kullanılmaz hale getirdi. Bu sebeplerden dolayı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve diğer hükumetüyeleri ölüm cezasına çarptırıldı."

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