ABD'de Siyahi Evsiz Jordan Neely'yi Boğan Eski Asker Yargılanacak

NEW ABD'de New York metrosunda siyahi evsiz Jordan Neely'yi boğan eski asker Daniel Penny hakkında, New York büyük jürisi tarafından ikinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanması kararı verildi.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Penny'nin avukatları, büyük jüri için sunulan kanıtların çok zayıf olduğunu savunarak, yargılama sırasında duruşma jürisinin Penny'yi haklı bulacaklarına emin olduklarını belirtti.

Neely'nin aile avukatı da yazılı açıklamada, büyük jürinin suçlamasını doğru bularak, "Daniel Penny'nin olay sırasında hakim, jüri veya infazcı olmaya hakkı yoktu." ifadesini paylaştı.

Penny'nin tam olarak ne ile suçlandığı, hakim karşısına çıktığında kendisine okunacak.

Penny, ikinci derece cinayet suçlamasıyla 12 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemede kefalet ile serbest bırakılmıştı.

Olay

Akıl sağlığı sorunları olan 30 yaşındaki evsiz Jordan Neely, 1 Mayıs'ta bir metro istasyonunda yolculara karşı agresif hareketler sergilemiş, eski Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny tarafından boğazı sıkılarak kontrol altına alınmaya çalışılırken hayatını kaybetmişti.

Önce gözaltına alınan 24 yaşındaki Penny, daha sonra serbest bırakılmıştı. Avukatı Thomas Kenniff, Penny'nin olay anında kendisini ve diğer yolcuları korumaya çalıştığını savunmuştu.

Görgü tanıkları Neely'nin yolculara bağırdığını ancak saldırmadığını beyan etmişti.

Evsiz adamın ölümü günlerce tepkilere ve protestolara neden olmuştu.

Askeri kayıtlar, siyahi Neely'nin ölümüne sebep olan Penny'nin ABD Deniz Kuvvetlerinde dört yıl askerlik yaptığını ve çavuş rütbesiyle Haziran 2021'de terhis edildiğini gösteriyor.