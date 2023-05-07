ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırı, Teksas eyaletindeki Dallas kentinin kuzeyindeki Allen ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlendi. ABD medyası, saldırganın polis tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Ölenlerin 2'sinin hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdiği aktarıldı. Allen Polis Teşkilatı, saldırganın yalnız hareket ettiğini doğruladı.

ABD'de 2022 yılında ise toplam 695 silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda 762 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 902 kişi ise yaralandı.