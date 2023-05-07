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ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı

Dünya Haberleri

ABD'nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırı, Teksas eyaletindeki Dallas kentinin kuzeyindeki Allen ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlendi. ABD medyası, saldırganın polis tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Ölenlerin 2'sinin hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdiği aktarıldı. Allen Polis Teşkilatı, saldırganın yalnız hareket ettiğini doğruladı.

5 AYDA 185 SİLAHLI SALDIRI

ABD'de 2023'ün ilk 5 ayında 185 silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda 254 kişi hayatını kaybederken, 708 kişi de yaralandı. En fazla can kaybının meydana geldiği silahlı saldırı Monterey Park oldu. Kaliforniya'daki Monterey Park'ta 12 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de 2022 yılında ise toplam 695 silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda 762 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 902 kişi ise yaralandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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