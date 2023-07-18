ABD'de Sıcak Hava Dalgası Ülkeyi Etkisi Altına Aldı

ABD'de yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle 80 milyondan fazla kişi sıcaklık tehdidi altında. Batı ve güney bölgelerinde rekor sıcaklıklar bekleniyor. Ayrıca şiddetli fırtınalar, tropik fırtınalar ve orman yangını dumanı gibi aşırı hava koşulları da etkili oluyor.

LOS ANGELES, 18 Temmuz (Xinhua) -- ABD'de bunaltıcı sıcak hava dalgası ülkeyi kasıp kavurmaya devam ederken nüfusun neredeyse üçte birine tekabül eden 80 milyondan fazla kişi sıcaklık tehdidi altında.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi'ne (NWS) göre, 37,8 santigrat dereceyi aşan sıcaklıkların ülkenin batısında ve güneyinde yaşayanları etkilemesi ve önümüzdeki hafta sonu birçok şehirde rekor kırması bekleniyor.

Kaliforniya, Nevada, Arizona, New Mexico, Louisiana, Teksas, Arkansas, Mississippi, Alabama, Oklahoma ve Florida gibi eyaletlerde farklı kademelerde sıcaklık uyarıları getirildi.

Bazı çöl bölgelerinde sıcaklıklar gün içinde 48 santigrat dereceyi aştı ve gece boyunca 32-38 derece arasında kaldı. NWS'ye göre Kaliforniya'nın Ölüm Vadisi'nde sıcaklıklar Pazar günü 53,33 dereceye kadar yükseldi.

Sıcak hava dalgasının yanı sıra şiddetli fırtınalar, tropik fırtınalar ve orman yangını dumanı gibi aşırı hava koşulları da ABD'nin bazı bölgelerini etkisi altına almış durumda.