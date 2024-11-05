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ABD'de Seçim Güvenliği İçin Üst Düzey Tedbirler Alındı

ABD'de Seçim Güvenliği İçin Üst Düzey Tedbirler Alındı
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Başkanlık seçimleri öncesinde ABD'de oy kullanma ve sayım noktalarında güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik kameraları, keskin nişancılar ve insansız hava araçları ile denetimler sıkılaştırıldı.

ABD'de seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı.

ABD'de, başkanlık seçimleri nedeniyle oy kullanma ve sayım noktalarında güvenlik önlemleri artırıldı. Ülke genelinde, oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildiği ve bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldığı bildirildi. Caddelere ilave polis ekipleri sevk edilirken insansız hava araçlarıyla da denetimler sıkılaştırıldığı ayrıca oy kullanma kabinlerine 'panik butonları' yerleştirilerek sandık güvenliğinin de üst seviyeye taşındığı aktarıldı.

Bir önceki seçimde sonucu kabul etmeyen Trump'ın destekçileri, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na saldırıda bulundu. Yetkililer, bu saldırıya benzer olayların yaşanmasından endişe ettiği için başkent Washington'da, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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