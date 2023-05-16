ABD'de radyoaktif etkilere karşı geliştirilen ilaç, insanlar üzerinde deneniyor

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, radyoaktif maddelerin vücuttan atılmasını sağlamayı amaçlayan HOPO 14-1 adlı ilacın, insanlar üzerinde denenmeye başladığını duyurdu.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan açıklamada, "Radyoaktif maddeleri vücuttan uzaklaştırmaya yönelik deneysel bir ilacın ilk insan klinik denemesi başladı. Deneme, sağlıklı yetişkinlerde HOPO 14-1 araştırma ilacının artan dozlarının güvenliğini, tolere edilebilirliğini ve vücutta işlenmesini test ediyor" denildi.

Kirli bomba, geleneksel patlayıcıların radyoaktif madde içeren hallerine verilen isimdir. Söz konusu bombalar infilak ettiğinde, uranyum gibi radyoaktif maddelerin yayılmasına neden oluyor.