ABD'de polis, Michigan Gölü'nde bir kadını son anda kurtardı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir polis, Michigan Gölü'nde bir kadını kurtarmak için hızla harekete geçti. Polis, şiddetli dalgaların arasında kendisine direnen kadını zorla kayalıklara çekerek kurtarmayı başardı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir polis, Michigan Gölü'nde bir kadını son anda kurtardı.

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde polisler bir kadını kurtarmak için zamanla yarıştı. Michigan Gölü'ndeki kayalıklarda bir kişinin olduğu ihbarını alan polis, kurtarma operasyonu başlattı. Kayalıklardaki kadını bir süre ikna etmeye çalışan polis memurları, kadının göle inmesinin ardından hızla harekete geçti. Bir polis memuru göldeki kadına halat uzatırken, başka bir polis memuru ise kadını kurtarmak için göle girdi. Polis, şiddetli dalgaların arasında kendisine direnen kadını zorla kayalıklara çekerek kurtarmayı başardı.

Olayın ardından kadın ve polis memuru sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı. - WISCONSIN