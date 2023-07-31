ABD'de Plaja İnen Uçak Şoke Etti: Yüzücülerin Yanında Suya Daldı

ABD'nin Hampton plajında bir Piper PA-18 uçağı, yüzücülerden yaklaşık 30 yard uzaklıkta sığ sularda taklalar atarak suya . Pilot, kokpitten çıkıp güvenli bir şekilde yüzme başarı gösterdi. Olay yerindeki ilk yardım ekipleri tarafından değerlendirilen pilot, herhangi bir yaralanma yaşamadı ve hastaneye götürülmedi. Uçak şimdi kıyıda ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) olayı araştıracak.

New Hampshire eyaletinde tek motorlu uçak kalabalık Hampton plajınınyakınlarında suya çakıldı.

Yaşanan bu olayda, bPiper PA-18 uçağı bir pankart çekerken, kalabalık plajdan 27,4 metre uzaklıkta sığ sularda taklalar atarak suya çakıldı.

Suya çakılan uçak ters döndü. Şaşkınlık içindeki insanlar hemen yardım etmeye koşarken, diğerleri de kurtarma görevlilerini pilotu kurtarmak için uyardı. Uçakta sadece pilotun bulunduğu belirtildi.

Cumartesi günü saat 12 civarında, plajdayüzlerce insanınolduğu bir zamanda gerçekleşti. Şans eseri, pilot kokpitten çıkıp güvenli bir şekilde yüzerek hayatını kurtardı.

İlk yardım ekipleri tarafından sağlık kontrolü yapılan pilot, her hangi bir sağlık olmadığı için hastaneye götürülmedi.

Hampton Polisi ve İtfaiyesi, kaza yerine müdahale etti ve ABD Sahil Güvenlik ve New Hampshire Eyalet Polisi'nin deniz devriye birimi üyeleri de yardımcı oldu.

Kaza sonrasında plaj açık kalmaya devam etti.

Uçak şimdi kıyıda ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) ile Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) olayı araştıracak.