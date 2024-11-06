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ABD'de Oy Verme İşlemleri Tamamlandı

ABD'de Oy Verme İşlemleri Tamamlandı
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ABD'nin büyük kısmında oy verme işlemleri tamamlandı. California'da sandıkların kapanmasıyla birlikte, batı eyaletlerinde de oy kullanma süreci büyük ölçüde sona erdi.

ABD'nin büyük kısmında oy verme işlemleri tamamlandı.

ABD'nin en büyük nüfusuna ve delege sayısına sahip California da dahil ABD'nin en batısındaki eyaletlerde sandıklar kapandı. Ülkenin batısındaki Alaska ve Hawaii'de oy verme işlemleri devam ederken, California'da sandıkların kapanmasıyla, ülkedeki oy kullanma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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