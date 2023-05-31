Otobüste kurşun yağmuru: Yolcu silahına sarılınca şoför de karşılık verdi

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir otobüste durak harici yerde inmek isteyen yolcu silahına sarılınca, şoför de silahıyla karşılık verdi. Otobüs şoförünün yolcuya kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir otobüste yolcu, durak harici bir yerde inmek isteyince ile şoförarasında tartışma çıktı. Yolcu silahını çıkarınca otobüs şoförü de silahını çekerek kurşun yağdırdı.

MERMİLER HAVADA UÇUŞTU

Yaralanan yolcu sürünerek orta kapıya yöneldi. Tartışma devam ederken, yaralı yolcu kendisini dışarı attı. Otobüs şoförü ise yolcuya ateş etmeye devam etti. Tartışmanın silahlı çatışmaya döndüğü anlar, otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ŞOFÖR KOLUNDAN, YOLCU İSE BACAĞINDAN VURULDU

Polisten yapılan açıklamada, yolcu Omarri Shariff Tobias'ın bacağından, şoför David Fullard'ın ise kolundan yaralandığı, diğer yolcuların zarar görmediği belirtildi.

250 BİN DOLAR PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Hastanede 6 gün tedavi gören yolcu, daha sonra çeşitli suçlamalardan hapse atıldı ve 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Otobüs şoförünün ise görevine son verildi. Otobüsün bağlı olduğu toplu taşıma şirketinden yapılan açıklamada, çalışanların silah bulundurmasının şirket politikasına aykırı olduğu vurgulandı.