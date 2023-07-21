ABD'de Ölüm Vadisi'nde Sıcaklık Nedeniyle İkinci Ölüm Vakası

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkında, hava sıcaklığının 49.4 dereceye yükseldiği 18 Temmuz'da 71 yaşındaki Steve Curry hayatını kaybetti. Curry'nin ölüm nedeni henüz belirlenmedi ancak yetkililer sıcaklığın bir etken olduğunu düşünüyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkında, hava sıcaklığının 49.4 dereceye yükseldiği 18 Temmuz'da 71 yaşındaki Steve Curry yere yığıldı ve ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Curry'nin ölüm nedeni henüz belirlenmedi ancak yetkililer sıcaklığın bir etken olduğunu düşünüyor.

Death Valley Ulusal Parkı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Los Angeles'ın Sunland bölgesinde oturan 71 yaşındaki Steve Curry, hava sıcaklığının 49.4 dereceye yükseldiği 18 Temmuz'da ulusal parkın içinde bulunan Golden Canyon patika yolundaki tuvaletin yakınında yere yığıldı. Yerdeki Curry'yi fark eden diğer ziyaretçiler yerel saatle 15: 40 civarı acil servisi arayarak yardım çağırdı ancak Curry olay yerine gelen ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

"BU YAZ ÖLÜM VADİSİ'NDE SICAKLIĞA BAĞLI İKİNCİ ÖLÜM VAKASI"

Açıklamada, "Inyo İlçesi Adli Tabipliği henüz adamın ölüm nedenini belirlemedi. Ancak park bekçileri sıcaklığın bir etken olduğundan şüpheleniyor. Furnace Creek yakınlarındaki resmi sıcaklık ölüm saatinde 121 F (49.4 C) dereceydi. Golden Canyon'un içindeki gerçek sıcaklıklar, kanyon duvarlarının güneş ısısını yayması nedeniyle muhtemelen çok daha yüksekti. Bu muhtemelen bu yaz Ölüm Vadisi'nde sıcaklığa bağlı ikinci ölüm vakası. 65 yaşındaki bir adam 3 Temmuz'da hayatını kaybetmişti. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre Ölüm Vadisi'nde bu yıl 28 gün boyunca 110 F (43.3 C) dereceyi aşan sıcaklıklar yaşandı" denildi.