ABD'de okyanus yüzeyi sıcaklığı tüm zamanların en yüksek seviyesinde

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (Noaa) alınan bilgilere göre, 6 Nisan'da okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı 21.1 derece olarak kaydedildi. Bu, uydu kayıtları başladığından beri tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (Noaa) alınan bilgiler doğrultusunda okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı, uydu kayıtları başladığından beri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Buna göre 6 Nisan'da okyanus yüzeyi ortalama sıcaklığı 21.1 derece olduğu belirtildi.

NOAA ve Maine Üniversitesi tarafından ortaklaşa hazırlanan okyanus sıcaklıkları ölçümlerine göre Nisan ayında okyanus yüzeyi ortalama sıcaklıkları, 2016'daki 21 derecelik rekoru geçerek 21.1 derece oldu. Uydu kayıtlarının başladığı zamandan itibaren tutulan kayıtlara göre 6 Nisan'da uydular tarafından tespit edilen sıcaklığın bir rekor olduğu görüldü.