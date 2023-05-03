ABD'de okul bahçesinde ayı paniği

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan konteynerden aniden çıkan ayı, o sırada konteynerin yanında bulunan okul müdürünü korkuttu. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde bir okulun bahçesinde bulunan konteynerden aniden çıkan ayı, o sırada konteynerin yanında bulunan okul müdürünü korkuttu. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Nicholas ilçesinde bulunan Zela İlkokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü James Marsh, okul bahçesindeki çöp konteynerinin kapağında bulunan kilidi açtı. Görüntülerde, kilidin açılmasıyla siyah bir ayının aniden konteynerden dışarıya atladığı görüldü. Ayıyla göz göze gelen Marsh, konteynerin yanından panikle koşarak uzaklaştı. Görüntülerde, ayının konteynerden çıktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Marsh ve kapıyı açan meslektaşı ise yaşanan olayı gülerek karşıladı.