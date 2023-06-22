ABD'de müzik festivalinde 2 kişiyi öldüren saldırgan halüsinojen mantar yediğini iddia etti

ABD'de 17 Haziran'daki müzik festivalinde iki kişiyi silahla öldürmekle suçlanan James Kelly, saldırıyı gerçekleştirmeden önce "halüsinojen mantar" yediğini iddia etti.

Kelly, polise verdiği ifadede "sihirli mantar" olarak da bilinen, halüsinasyona yol açan mantarlardan yemesinin ardından dünyanın sonuna gelindiğine inandığını öne sürdü.

ABD ordusunda uzman olan 26 yaşındaki Kelly, iki "birinci dereceden cinayet", iki "birinci dereceden saldırı" ve "aile içi şiddet" suçlamalarıyla Washington'daki Grant County Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre Kelly ve kız arkadaşı Lily Luksich, Gorge Amfitiyatrosu'ndaki "Beyond Wonderland" elektronik dans müziği festivaline birlikte katıldıklarını anlattı.

Polise konser alanına gitmeden önce halüsinojen mantar yediğini söyleyen James Kelly, kız arkadaşı Luksich'e halüsinasyon görmeye başladığını ve kamp alanına dönmek istediğini belirtti.

Kız arkadaşına "Sona geldik." diyen Kelly'nin kamp alanındaki kamyonetinde bulunan kilitli kutudaki tabancayı alıp yanlarından geçen Brandy Escamilla (29) ve Josilyn Ruiz (26) çiftine ateş açtığı iddia edildi.

Saldırının ardından Kelly kamp alanından uzaklaştı, onu takip eden kız arkadaşı Luksich polisi aradı.

Silahla vurulan çift olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan Andrew Caudra'nın tedavisi ise sürüyor.

Olayı soruşturan yetkililer, 17 Haziran Cumartesi günü düzenlenen saldırıda güvenlik personeli Lori Williams'ın da yaralandığını belirtti.