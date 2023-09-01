ABD'de Müslümanlar 60. Yıl Buluşmasında Bir Araya Geldi

ABD'nin en köklü Müslüman oluşumlarından Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA) tarafından düzenlenen yıllık buluşma, Illinois eyaletinin Chicago kentinde başladı. Toplantıda ülkenin önde gelen Müslüman liderleri, aktivistler, ünlüler ve resmi davetliler sunumlar yapacak.

NEW ABD'nin en köklü Müslüman oluşumlarından Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA) tarafından düzenlenen yıllık buluşma, Illinois eyaletinin Chicago kentinde başladı.

Şehrin Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Kongre Merkezi'nde "60 Yıllık Hizmet: İleriye Doğru Yol Almak" ana temasıyla başlayan toplantı 4 gün sürecek.

Kuzey Amerika genelinde 20 binden fazla Müslümanın bir araya geldiği toplantıda ülkenin önde gelen Müslüman liderleri, aktivistler, Müslüman eğlence sektöründen ünlüler ve resmi davetliler sunumlar yapacak.

Kongre öncesi basına açıklama yapan ISNA yöneticisi Ashfaq Syed, ISNA'nın kuruluşunun 60. yılını kutladıklarını belirterek, "'60 Yıllık Hizmet: İleriye Doğru Yol Almak' temasının, kaydettiğimiz adımların ve bir organizasyon olarak ne kadar ilerlediğimizin güzel ve zamanında bir ifadesi olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

1 Ocak 1963'te, ABD ve Kanada'daki üniversitelerde bulunan Müslüman öğrenci derneklerinin bir çatı altında toplanması ile kurulan ISNA, o zamandan bu yana Müslüman toplumunun gelişimi, sivil katılım ile İslam'ın ve Amerikalı Müslümanların daha iyi anlaşılmasını teşvik misyonuyla faaliyet gösteriyor.

4 Eylül'de bitecek ve dünyaca ünlü yaklaşık 200 konuşmacının katılacağı kongre programında, Müslüman işletmelere ait 550 pazar standının bulunduğu bir fuar, eğlence gösterileri, evlilik ve çocuk programları da yer alıyor.