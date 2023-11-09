ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ABD'de Müslüman ve Araplara yönelik taciz, önyargı ve bazen de fiziksel saldırı vakalarında 'benzeri görülmemiş' bir artış olduğunu bildirdi.

ABD'de Müslüman ve Araplara yönelik taciz ve saldırılarda artış

ABD'nin en büyük Müslüman sivil halklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ABD'de Müslüman ve Araplara yönelik taciz, önyargı ve bazen de fiziksel saldırı vakalarında "benzeri görülmemiş" bir artış olduğunu bildirdi.

CAIR, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ekim-4 Kasım tarihlerinde ülke genelinde Müslüman ve Araplara karşı önyargıyla ilgili eylemlere ilişkin 1283 şikayet aldıklarını kaydetti.

Müslüman ve Araplara yönelik taciz, önyargı ve fiziksel saldırı vakalarında "benzeri görülmemiş" bir artış gözlemlendiği aktarılan açıklamada, şikayetlerde geçen yıla kıyasla yüzde 216'lık bir artış olduğu vurgulandı.

Müslüman ve Arap karşıtlığının 10 yıla yakın süredir kontrolden çıktığını ifade eden CAIR Araştırma ve Savunma Direktörü Corey Saylor, "Müslüman ve Filistin karşıtı söylemler, hem Gazze'deki Filistinlilere yönelik şiddeti meşrulaştırmak hem de ABD'de Filistinlilerin haklarını savunanları susturmak için kullanılırken, bağnazlıktaki bu eşi benzeri görülmemiş artışa da katkıda bulundu." dedi.

Saylor, bu artışın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'ye Müslüman göçünü yasaklama niyetini açıkladığı Aralık 2015'ten bu yana en büyük şikayet dalgası olduğunu belirtti.