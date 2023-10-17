ABD'de Müslüman çocuğa yapılan nefret saldırısı

ABD'nin Chicago kentinde, Müslüman bir çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürülmesi ve annesinin ağır yaralanması olayıyla ilgili zanlı hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı, 1. derece cinayet, 1. derece cinayete teşebbüs, ölümcül silahla ağırlaştırılmış darbe ve nefret saldırısı ile suçlanıyor.

NEW ABD'nin Chicago kentinde, Müslüman oldukları gerekçesiyle 6 yaşındaki Filistin kökenli bir çocuğu 26 bıçak darbesiyle öldüren ve annesini ağır yaralayan zanlı bugün hakim karşısına çıkarıldı.

71 Yaşındaki Joseph Czuba, üzerinde turuncu renkli elbiselerle getirildiği Will Bölge Mahkemesinde 1. derece cinayet, 1. derece cinayete teşebbüs, ölümcül silahla ağırlaştırılmış darbe ve nefret saldırısı ile suçlandı.

Hakkındaki suçlamalar için herhangi bir yorumda bulunmayan Czuba, mahkemeden, kendisini savunması için kamu avukatı talebinde bulundu.

Kamu tehlikesi bulunduğu için kefaletsiz şekilde gözaltı halinin devamına karar verilen Czuba, 30 Ekim'de tekrar hakim karşısına çıkarılacak.

-"Barış için dua edelim"

Öte yandan mahkeme kayıtları ve yerel yetkililerin olay hakkındaki ek açıklamaları ile Czuba'nın gerçekleştirdiği nefret saldırısıyla ilgili bazı detaylar da ortaya çıktı.

Yetkililer, 32 yaşındaki anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'nin 2 yıldır, Czuba'nın 2 katlı evinin 1. katındaki 2 odalı evde yaşadıklarını belirtti.

Mahkeme kayıtlarına göre, savcılar, Czuba'nın İsrail-Filistin olayları nedeniyle kendisini tehlikede hissettiğini, elektriklerin bir saldırı sonucu kesileceğini ve "Anne Shahin'in Filistinli arkadaşlarını çağırarak kendisine zarar vereceğine inandığını" öne sürdü.

Czuba'nın olay günü kiracısı Shahin'in kapısını çaldığı, İsrail-Filistin olayları nedeniyle ikilinin tartışmaya başladığı, Shahin'in bu sırada Czuba'ya "barış için dua edelim" dediği kaydedilen mahkeme kayıtlarında, buna öfkelenen Czuba'nın, yanında getirdiği yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki askeri tip bir bıçakla Shahin'e "Siz Müslümanlar ölmelisiniz" şeklinde bağırarak saldırmaya başladığı, Shahin'in 12'den fazla darbe almasına rağmen Czuba'dan kurtularak kendisini evin tuvaletine kilitlediği, buradan da polisi aradığı aktarıldı.

Mahkeme kayıtlarında, Czuba'nın bu esnada evin diğer odasından çıkan 6 yaşındaki Wadea Al-Fayoume saldırarak 26 yerinden bıçakladığı, daha sonra çocuğun ve annesinin olay yerine gelen polis tarafından hastaneye kaldırıldığı ancak Al-Fayoume'nin kurtarılamadığı belirtildi.

Anne Shahin'in hayatı tehlikesi devam ederken, Al-Fayoume'nin cenazesi dün öğle namazına mütekaip kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

ABD medyasında, ABD doğumlu olan Al-Fayoume'nin geçen ay 6 yaşına girdiği doğum gününü kutladığı, annesinin ise 12 yıl önce Batı Şeria'nın bir köyünden ABD'ye göç ettiği bilgileri paylaşılmıştı.

6 yaşındaki Filistinli çocuğun öldürülmesi

Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evlerinde bıçakla saldırmıştı.

Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti.

6 yaşındaki Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı yazılı açıklamada, Chicago'da 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şoke olduğunu belirtmiş, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizerek, başta 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesine olmak üzere tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktarmıştı.