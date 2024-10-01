ABD'de Liman İşçileri Grev İlan Etti

(ANKARA) - ABD'de Maine eyaletinden Teksas eyaletine kadar uzanan 36 limanda, işçiler, ücretler ve otomasyon nedeniyle grev kararı aldı. Uzmanlar grevin birkaç haftadan fazla sürmesi halinde ABD'deki enflasyonun yeniden artması ve mal kıtlığına neden olmasına ilişkin endişeleri dile getirdi.

ABD'de limanları işleten şirketler ile Uluslararası Uzunyolcular Birliği (ILA) sendikasının yaklaşık 45 bin üyesi arasındaki sözleşme dün gece yarısı sona erdi. Toplamda 36 limanı etkileyen grev, 1977'den bu yana sendika tarafından gerçekleştirilen ilk grev oldu. İlk olarak Philadelphia Limanı'nda iş bırakma eylemine başlayan işçiler, limanın dışındaki demiryolu geçidinde, "Adil bir sözleşme olmadan iş yok" sloganları attı.

ILA: "Nakliye şirketlerinin pandemide kazandığı milyarları ücret olarak geri istiyoruz"

ILA'nın Yerel Temsilci Başkanı Boise Butler, işçilerin işlerinin otomasyonuna izin vermeyen adil bir sözleşme istediklerini söyledi. Butler, nakliye şirketlerinin pandemi sırasında yüksek fiyatlar uygulayarak milyarlar kazandığını söylerken, "Şimdi kazandıklarını üyelerimizin ücretlerine yansıtılmasını istiyoruz" dedi. Sendikanın adil bir anlaşma elde etmek için ihtiyaç duyduğu sürece grev yapacağını ve şirketler üzerinde baskı gücüne sahip olduğunu söyleyen Butler, sendikanın ülke ekonomisi için önemine işaret etti.

Houston Limanı'nda da en az 50 işçi yerel saatle gece yarısı civarında "Adil Sözleşme Olmadan İş Yok" yazılı pankartlar taşıyarak eyleme başladı. Liman şirketlerini temsil eden U.S. Maritime Alliance, yaptığı açıklamada her iki tarafın da önceki ücret tekliflerinden uzaklaştığını belirterek, herhangi bir anlaşmaya varılmadığını dile getirdi.

ILA, 6 yıllık sözleşme için işçilere yüzde 77 zam istedi

Sendikanın görüşmelerdeki açılış teklifinin altı yıllık sözleşme için yüzde 77'lik bir zam olduğu bildirilirken, ILA Başkanı Harold Daggett bunun enflasyon ve yıllarca yapılan küçük zamları telafi etmek için gerekli olduğunu vurguladı.

ILA üyelerinin yılda yaklaşık 81 bin dolar taban maaş aldığını ancak bazılarının fazla mesai ile yılda 200 bin doların üzerinde kazanabildiği belirtildi.

Liman şirketleri temsilcisi, teklifini altı yıl içinde yüzde 50 zamma çıkardığını söyledi

Liman şirketleri temsilcisi U.S. Maritime Alliance, teklifini altı yıl içinde yüzde 50 zamma çıkardığını söyleyerek eski sözleşmedeki otomasyon sınırlamalarını devam ettirme sözü verdi. Ancak sendika otomasyonun tamamen yasaklanmasını istediğini bildirdi.

U.S. Maritime Alliance tarafından yapılan açıklamada, "Bu durumun, bir anlaşmaya varmak amacıyla diğer açıkta kalan konularla ilgili toplu pazarlıklara tamamen devam etmemize olanak sağlayacağını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sendika Başkanı Daggett: "Bu grevin sona ermesi için artık taleplerimizi karşılamaları gerekiyor"

Sendika ise U.S. Maritime Alliance'ın son teklifini "ILA'nın taban üyelerinin ücretler ve otomasyona karşı korumalar konusunda talep ettiklerinin çok gerisinde kaldığı için reddettiğini" dile getirdi. Sendika Başkanı Daggett açıklamasında, "ILA üyelerimizin hak ettiği ücretleri ve otomasyona karşı korumaları elde etmek için gerektiği kadar uzun süre mücadele etmeye, ne kadar zaman gerekiyorsa grevde kalmaya hazırız. Bu grevin sona ermesi için artık taleplerimizi karşılamaları gerekiyor" dedi.

U.S. Maritime Alliance iseteklifinin emeklilik planlarına işveren katkılarını üç katına çıkardığını ve sağlık hizmetleri seçeneklerini güçlendirdiğini söyledi.

Bu grevin ülkenin tedarik zincirini önemli ölçüde sekteye uğratması bekleniyor

Tedarik zinciri uzmanları, tüketicilerin grevden hemen etkilenmeyeceğini çünkü çoğu perakendecinin mal stokladığını ve yılbaşı hediyelik eşyalarının sevkiyatını öne çektiğini söylüyor. Ancak grevin birkaç haftadan fazla sürmesi halinde, iş bırakma eylemi ülkenin tedarik zincirini önemli ölçüde sekteye uğratacak ve potansiyel olarak daha yüksek fiyatlara ve malların hane halkına ve işletmelere ulaşmasında gecikmelere yol açacağı bekleniyor.

Grev uzarsa, işletmeler gecikmeler için nakliyecilere ödeme yapmak zorunda kalacak ve bazı malların en yoğun tatil alışveriş sezonuna geç ulaşmasına neden olacak. Buna göre bu grev, oyuncaklardan yapay Noel ağaçlarına, arabalardan kahve ve meyvelere kadar her şeyin teslimatını potansiyel olarak etkileyecek.

Uzmanlara göre, bu durum; aynı zamanda ABD'nin Doğu Yakası limanlarından yapılan ihracatı engelleyebilir ve Batı Yakası limanlarında trafik sıkışıklığı yaratabilir. Demiryolları Batı Yakası'ndan daha fazla yük taşıyabileceklerini söylese de analistler Doğu'daki limanların kapanmasını telafi edecek kadar yük taşıyamayacaklarını belirtiyor.