ABD'de Kovid'in kökenine dair istihbarat bilgilerinin gizliliğini kaldırma adımı
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ABD Temsilciler Meclisi, dün Kovid-19'un kökenine ilişkin bilgilerin 'gizliliğinin kaldırılmasını' öngören bir tasarıyı, oybirliğiyle onaylayarak nihai onay için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdi.
ABD Temsilciler Meclisi, dün Kovid-19'un kökenine ilişkin bilgilerin 'gizliliğinin kaldırılmasını' öngören bir tasarıyı, oybirliğiyle onaylayarak nihai onay için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdi.
'Kovid-19 Menşe Yasası 2023' adlı tasarı, ABD Senatosunun (Senate) 1 Mart'ta onaylamasının ardından dün ABD Kongresinin alt kanadı olan ABD Temsilciler Meclisi'nde (House) oybirliğiyle kabul edilerek Başkan Biden'ın nihai onayına gönderildi. Tasarı, Ulusal İstihbarat Direktöründen (DNI) Kovid-19'un kökenine ilişkin istihbarat bilgilerinin gizliliğini kaldırmasını talep ediyor.Tasarıda "Kovid-19 salgınının Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanmış olabileceğine inanmak için nedenler var ve Ulusal İstihbarat Direktörü, Kovid-19'un kaynağı hakkında mümkün olduğunca çok bilginin gizliliğini kaldırmalı ve kamuoyunun erişimine açmalıdır" ifadeleri yer aldı. Gizliliği kalkacak bilgiler arasında "Vuhan Viroloji Enstitüsü tarafından Halkın Kurtuluş Ordusu (PLA) ile veya onun adına gerçekleştirilen faaliyetler" de yer aldı.Başkan Biden'ın tasarıyı imzalaması halinde DNI Direktörü, bilgileri veya istihbarat raporunu 90 gün içinde ABD Kongresi'ne bir rapor halinde göndermesi gerekiyor.ABD MEDYASI VE FBI AÇIKLAMASIABD'de son haftalarda Kovid-19 salgınının kökenlerinin, Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvardan sızdığına dair yapılan açıklamalar ve medya haberleri dünya gündeminde yer almış hatta ABD'nin iç istihbarat ve güvenlik kurumu olan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Direktörü Christopher Wray bir medya kuruluşuna verdiği röportajda "FBI, bir süredir salgının kökenlerinin büyük olasılıkla (Çin) Vuhan'daki potansiyel bir laboratuvar (sızma) olayı olduğunu değerlendiriyor" demişti.DSÖ: BİLGİSİ OLAN BİZİMLE PAYLAŞSINDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, ABD'deki bu gelişmeler üzerine 4 Mart'ta herhangi bir ülkenin salgının kökenleri hakkında bilgisi olması halinde bunu, DSÖ ile paylaşması gerektiğini vurgulayarak "Köken araştırmalarının devam eden siyasallaşması, tamamen bilimsel olması gereken bir süreci jeopolitik bir futbola dönüştürdü" açıklamasını yapmıştı.