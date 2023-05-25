ABD'de Kongre Baskınıyla İlgili Defiant Oath Keepers Kurucusu 18 Yıl Hapis Cezası Aldı

ABD'de hükümet karşıtı olarak bilinen Defiant Oath Keepers'in kurucusu Stewart Rhodes, 6 Ocak 2021'de Kongre baskınıyla ilgili kışkırtıcı komplo kurmaktan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rhodes'un aldığı 18 yıllık hapis cezası şu ana kadar Kongre saldırısıyla ilgili verilen en yüksek ceza oldu.

ABD'de hükümet karşıtı olarak bilinen Defiant Oath Keepers'in kurucusu Stewart Rhodes, 6 Ocak 2021'de Kongre baskınıyla ilgili kışkırtıcı komplo kurmaktan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rhodes'un aldığı 18 yıllık hapis cezası şu ana kadar Kongre saldırısıyla ilgili verilen en yüksek ceza oldu.

ABD'de hükümet karşıtı Defiant Oath Keepers'in kurucusu Stewart Rhodes, 6 Ocak 2021'de ABD'nin eski Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından Kongre Binası'na düzenlenen kanlı baskınla bağlantılı olarak hapis cezasına çarptırıldı. Rhodes, hakkında baskınla ilgili kışkırtıcı komplo kurmaktan 18 yıl hapis cezası verildi. Savcılar, Rhodes hakkında 25 yıl hapis cezası istemişti.

Rhodes, "Bu ülkenin inanılmaz derecede bölünmüş olduğuna inanıyorum. ve bu kovuşturma sadece benim değil, tüm 6 Ocak baskınına katılanların durumunu daha da kötüleştiriyor. 6 Ocak baskınına katılan herkesi siyasi bir mahkum olarak görüyorum" dedi.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Amit Mehta yaptığı açıklamada, "Kasıtlı komplo, bir ABD'linin işleyebileceği en ciddi suçlardan biridir" ifadelerini kullanarak, Rhodes'un ABD demokrasisini şiddete dönüşmeyi istediğini ve ülke için "sürekli bir tehdit" oluşturduğuna inandığını belirtti. Mehta ayrıca, Rhodes'a siyasi bir tutsak olmadığını aktardı.

Yale mezunu bir avukat olan eski asker Rhodes, geçtiğimiz yıl kasım ayında başkent Washington DC'de bir federal mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.

6 Ocak saldırısıyla ilgili en yüksek ceza

Trump'ın destekçilerinin Kongre Binası'na yaptığı baskınla ilgili çok sayıda cezai soruşturma yapılırken, Rhodes'un aldığı 18 yıllık hapis cezası şu ana kadar Kongre saldırısıyla ilgili verilen en yüksek ceza oldu. Bugüne kadar Kongre baskını ile ilgili en yüksek ceza baskın sırasında polise saldıran Pennsylvania'lı bir adama verilen 14 yıl hapis cezasıydı.

Diğer Defiant Oath Keepers üyeleri hakkındaki hükümlerde gelecek günlerde açıklanacak

2009 yılında Defiant Oath Keepers'ı kuran Rhodes'un grubunun üyeleri arasında emekli ABD askeri personeli, kolluk kuvvetleri ve ilk müdahale ekipleri yer alıyor. Oath Keepers ile bağlantılı olan 2 kişinin yarın, diğer 4 üyenin ise gelecek hafta hüküm giymesi bekleniyor.

Trump'ın Kasım 2020'deki Başkanlık seçimlerini kaybetmesinden sonra seçimin "hileli" olduğunu iddia etmesi üzerine Trump destekçileri Kongre Binası'na yürüyerek baskın düzenlemişti. 5 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı olayın ardından ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak saldırılarını "ABD'nin en karanlık günü" olarak nitelendirmişti. - WASHINGTON