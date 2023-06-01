ABD'de Kongre baskını davasında Roger Stone'nin koruması 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

NEW ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili davada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Roger Stone'nin korumalığını yapan Roberto Minuta 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kongre baskınında ön plana çıkan "Oath Keepers" grubunun üyelerinden Minuta'nın "kışkırtıcı komplo kurmaktan" 4 yıl 6 ay hapsine karar verildi.

Minuta, ABD Bölge Yargıcı Amit Mehta karşısında, işlediği suçtan utanç duyduğunu, "duygularına yenildiğini" ifade etti.

Mehta, "siyasi suçlu" olduğunu iddia eden sanığa, "Bu siyasetle, inançlarınla ??ilgili değil. Bu senin davranışlarınla ??ilgili." cevabını verdi.

Minuta, Kongre binasına yönelik baskınla ilgili en ciddi suçlama olan kışkırtıcı komplo kurmaktan cezası kesinleşen üçüncü Oath Keepers üyesi oldu.

Oath Keepers'ın kurucusu Stewart Rhodes geçen hafta, baskınla ilgili en uzun ceza olan 18 yıl hapse mahkum edilmişti.

Adalet Bakanlığı; Minuta için 17, Rhodes için 25 yıl hapis cezası istemişti.

Mart 2021'de gözaltına alınmıştı

Mahkemenin Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) dayandırdığı belgelere göre, Roger Stone'nin koruması Roberto Minuta, Isaac Steve Sturgeon ile birlikte başkent Washington DC'deki Kongre binasına 6 Ocak'ta yapılan baskında yer aldıkları suçlamasıyla Mart 2021'de gözaltına alınmıştı.

Saldırı günü siyasi mitingler sırasında Roger Stone'a güvenlik desteği verdiği görüntülere yansıyan Minuta, diğer Oath Keepers üyeleriyle birlikte Kongre Binası'na girmiş ve savcılara göre küfürlü sözler sarf ederek polis memurlarını itmişti.

Belgelerde, askeri üniforma benzeri bir kıyafet ve teçhizat giyen, ve elbisesinde aşırı sağcı grup "Oath Keepers" bağlantılı bir arması bulunan Minuta'nın polis barikatını zorla aştığı belirtilmişti.