ABD'de kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışmaları başlatıldı

ABD'nin New York eyaletinde ailesiyle kamp yaparken kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu için 100'den fazla kişinin arama çalışmalarına katıldığı bildirildi. Yetkililer, arama çalışmalarında dronlar, tazılar ve bir sürat teknesi kullanıldığını belirtti.

ABD'nin New York eyaletinde ailesiyle kamp yaparken kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu için 100'den fazla kişinin arama çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Yetkililer, 30 Eylül'de ailesiyle kamp yaptığı Moreau Lake State Park'ta kaybolan 9 yaşındaki Charlotte Sena için yapılan ve 100'den fazla kişinin katıldığı arama çalışmalarında dronlar, tazılar ve bir sürat teknesinin kullanıldığını belirtti.

New York Valisi Kathy Hochul, bisiklet sürmek için başka çocuklara katılan çocuğun, daha sonra gruptan ayrıldığını ve geri dönmemesi üzerine 15 dakika sonra ailesinin küçük kızı aramaya başladığını söyledi.

Sena'nın bisikletinin bulunmasının ardından ailesinin polise haber verdiği öğrenildi.

Polis yetkilileri, kapsamlı bir arama çalışmasının ardından "bir kaçırılma olayının gerçekleşmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu" açıklamasını yaparak, Amber alarmı verdiklerini bildirdi.

Amber uyarısında, güvenlik güçlerinin kayıp çocukların bilgilerini bölge halkının cep telefonlarına göndererek halktan çocuğun bulunması için destek istediği biliniyor.