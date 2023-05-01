ABD'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk insansız hava aracıyla bulundu

ABD'nin Washington eyaletinde bir kırsal alanda kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerinin insansız hava aracıyla bulundu. Tespit edilen çocuk, kutarılarak ailesine teslim edildi.

Olay, ABD'nin Washington eyaletindeki Kittitas ilçesinde meydana geldi. Yerel saatle 09.20 sıralarında aile, polisi arayarak 3 yaşındaki kızlarının kaybolduğunu bildirdi. Kırsal bir bölgede yaşayan ailenin yardımına Kittitas Şerif Departmanı yetişti. Arama kurtarma çalışmaları ise insansız hava aracıyla yapıldı. Arama çalışmalarına köpekler ve bir helikopter de katıldı.İnsansız hava aracı, kız çocuğunu yaşadığı evin 300 metre ilerisinde tek başına yürürken tespit etti. Polis ekipleri daha sonra kızın bulunduğu noktaya yönlendirildi. Küçük çocuk, kayboluşundan yaklaşık 2 saat sonra ailesine teslim edildi.