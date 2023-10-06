ABD'nin Tennessee eyaletinde bir kargo uçağı, iniş takımları arızalandığı için gövdesi üzerine acil durum inişi yaptı. O anlar havalimanı ekiplerinin telefon kamerasına yansıdı.

ABD'de Kargo Uçağı Acil Durum İnişi Yaptı

ABD'de bir kargo uçağı, iniş takımları arıza yapınca gövdesi üzerine acil durum inişi yaptı. O anlar ekiplerin telefon kamerasına yansıdı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde dün bir kargo uçağının iniş takımları arıza yapınca uçuş ekibi, uçağı gövdesi üzerine indirdi. Uçak pistte gövdesi üzerinde kayarken çıkan yoğun kıvılcımlar havalimanındaki acil durum ekiplerinin telefon kamerasına yansıdı. Hamilton kentindeki Chattanooga Metropolitan Havaalanı'nda meydana gelen olayda ciddi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

Alanda bekleyen ekipler, uçağı ustalıkla indirip bir felaketi önledikleri için uçuş mürettebatına övdü. Gözdesi üzerine inen uçağa, yerdeki ekipler müdahalede bulundu.