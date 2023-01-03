ABD'de kar fırtınasından dolayı marketlerin yağmalandığını gösteren videonun güncel olduğu iddiası

Sosyal medyada Amerika'da yaşanan kar fırtınasından dolayı yağmalanan bir mağazaya ait olan görüntüler yayınlandı. Görüntünün güncel olduğu iddia edildi.

Kısa bir süre önce ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınasında birçok kişi hayatını kaybetti. Kar fırtınasının özellikle etkili olduğu Buffalo kentinde doğal afete neden oldu. Amerikalılar da yoğun ve uzun kar yağışının getirdiği korkuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti ve marketlerin raflarını boşalttı.

Twitter'da bir süper markette yağmalama olaylarını gösteren video dolaşımagirdi. Görüntü birçok kişi tarafından paylaşıldı.

VİDEO 2020 YILINDA ÇEKİLMİŞ

İddiaya konu alan video Google'da aratıldığında, görüntülerin günümüzde değil 2020 yılında çekildiği anlaşılıyor. Görüntülerin Philadelphia şehrinde yaşanan protestolarda bir süper markete yapılan yağmalamanın ardından çekildiği bulundu. Videonun 29 Ekim 2020'de Youtube'da yayınlandığı belirlendi.

2020 yılında çekilen görüntüler iddiaya konu olan videoyla karşılaştırıldığında çok fazla ortak nokta gözden kaçmıyor.